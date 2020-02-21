Провести полный аудит угольных предприятий Зеленский поручил Оржелю

По его словам, термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими смотрящими.

Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.