Провести полный аудит угольных предприятий Зеленский поручил Оржелю

По его словам, термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими смотрящими.
Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
"Коррупция на шахте стала одной из причин такой ситуации. Коррупция на закупках, на зарплатах, объемах добычи. Вместо модернизации кто-то зарабатывает миллионы. Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, отчитаться публично и подать результаты аудита в правоохранительные органы", - заявил он.