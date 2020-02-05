Постмайданная люстрация была незаконной

В Большой Палате ЕСПЧ отказались пересматривать решение по украинскому закону о люстрации. Правительство Украины проиграло и решение стало окончательным.

Об этом сообщила юрист Елена Лешенко на своей странице в Facebook во вторник, 25 февраля.

"Ну что...мой прогноз сбылся. Большая Палата ЕСПЧ отказалась пересматривать решение по люстрации. Правительство Украины проиграло. Решение стало окончательным. Надо исполнять", - написала она.

Напомним, что своим решением ЕСПЧ признал закон Украины о люстрации противоречащим Европейской конвенции по правам человека. Правительство решило подать апелляцию. Но, как видим, ее отклонили.