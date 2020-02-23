Четырех участников акции протеста в Новых Санжарах арестовал суд

"Сегодня пяти лицам было сообщено о подозрении. Октябрьским судом Полтавы четырем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - заявил Сулаев.

Суд избрал меру пресечения четырем участникам акции протеста в Новых Санжарах в виде содержания под стражей. Об этом РБК-Украина сообщил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, мера пресечения для четырех человек была избрана по статье 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

Как отметили в полиции, еще один человек также будет доставлен в суд для принятия решения об избрании ему меры пресечения.