Отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса не исключает МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии. Об этом заявил член МОК Дик Паунд, передает AP.

По его словам, есть три месяца, чтобы определиться, угрожает ли распространение коронавируса в Японии проведению Олимпийских игр. Он также отметил, что до конца мая власти смогут взять коронавирус под полный контроль.

Паунд предположил, что в противном случае можно ожидать отмены Олимпиады.

"Это новая война, и придется с ней столкнуться. В то же время я бы сказал, что люди будут спрашивать: "Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет?", - подчеркнул он.