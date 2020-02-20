Арестовать генерала, выдворившего Саакашвили из Украины суд отказался

Государственное бюро расследований подозревает Пименова в том, что он, будучи в феврале 2018 года директором департамента оперативной деятельности Государственной пограничной службы, вместе со своим подчиненным участвовал в незаконной реадмиссии Саакашвили.

Печерский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест экс-замглавы Государственной пограничной службы, генерала Артура Пименова, подозреваемого в незаконном выдворении Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Установлено, что пограничники четыре дня наблюдали за ним и 12 февраля 2018 года задержали в ресторане "Сулугуни" в центре Киева.

Во время задержания пограничники применили физическую силу и надели Саакашвили на голову мешок. Его доставили в аэропорт "Жуляны", а потом на вертолете Госпогранслужбы переместили в аэропорт "Борисполь", где посадили в самолет на Польшу.