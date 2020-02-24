Депутаты от "Слуги народа" и "Оппоплатформы" предложили вернуть русский язык в школы и ВУЗы. Законопроект

На сайте Верховной Рады Украины появился проект изменений в закон "Об образовании".

Его зарегестрировали народные депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

Согласно тексту законопроекта предлагается вернуть право получать в полном объеме образование на родном языке не только представителям коренных народов (к которым в Украине относят только крымскотатарский народ), но и всем национальным меньшинствам.

Причем речь идет не только о среднем образовании, но и о высшем.

Кроме того, в тексте документа предлагается, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, прежде всего английского и русского языков. Русский язык в данном документе - дополнение, раньше в зконе говорилось только про английский.

Частным образовательным учреждениям (дошкольным, средним, профессионально-техническим, высшим) дается право самостоятельно выбирать язык обучения.

Отметим, что в ныне действующей редакции закона об образовании, право на получение образование на своем родном языке, помимо представителей украинской нации, имеют только коренные народы (то есть, крымские татары). Обучение на языках национальных меньшинств должно было быть ликвидировано уже с 1 сентября 2020 года, а для языков Евросоюза с 1 сентября 2023 года.

В принятом не так давно законе о среднем образовании, планируются лишь небольшие послабления для языков нацменьшинств. Им позволят преподавать предметы на их родном языке, но не более 20% часов в неделю.