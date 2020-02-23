 

Санкции против России из-за аннексии Крыма Трамп продлил на год

Политика Сегодня, 12:3942
Санкции против России из-за аннексии Крыма Трамп продлил на год
Трамп объяснил свое решение тем, что действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.
Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома.
"Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты в Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине", - говорится в уведомлении.
Трамп подчеркнул, что чрезвычайная ситуация должна оставаться в силе после 6 марта 2020 года.
"Поэтому я продлеваю ее на год", - заявил Трамп.
Отметим, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ из-за Крыма был подписан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года.
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