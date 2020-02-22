 

Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко по поводу работы в правительстве

Политика Сегодня, 15:3456
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко по поводу работы в правительстве
Президент Украины Владимир Зеленский встречался с вице-премьером времен Виктора Януковича Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. Об этом Зеленский заявил журналистам после форума Age Of Crimea Forum 2020.
По словам Зеленского, сейчас он проводит собеседования со "многими людьми".
"И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - отметил президент.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский может назначить бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука. 
Напомним, что Тигипко с декабря 2002-го два года занимал пост главы Национального банка Украины.
За время политической карьеры был членом СНБОУ, входил в составы и руководил различными правительственными комиссиями, советами и комитетами. Представлял Украину в межправительственных структурах СНГ.
В ноябре 2004-го ушел из большой политики. Сосредоточился на управлении собственным большим бизнесом - финансовой группой "ТАС", в которую входили "ТАС-Инвестбанк", "ТАС-Комерцбанк", "ТАС-Бизнесбанк", страховая компания "ТАС", клиника семейной медицины и ряд других активов.
В 2010 году Тигипко провел успешную кампанию и занял третье место на президентских выборах. После выборов получил пост вице-премьер-министра по вопросам экономики в правительстве Николая Азарова. 9 декабря 2010-го в результате начавшейся админреформы стал вице-премьер-министром - министром социальной политики.
12 января 2016 года наблюдательный совет "ТАСкомбанка" (Киев) назначил Сергея Тигипко председателем правления.
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Тигипко, 7dniv, 7dnivinfo  
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