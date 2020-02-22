Не смотря на жалобы в суд, Порошенка всё-таки приведут в суд силой

Киевский апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов экс-президента Петра Порошенко на принудительный привод.
Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram.
"Пётр Алексеевич, не очень хорошие новости сразу из всех источников. Говорят, киевский апелляционный суд отказал Вам сегодня в обжаловании двух принудительных приводов. На всякий случай в полосатой одежде сразу по дому ходите, могут в любую минуту взять за гриву", - напсиал юрист.
В пятницу, 21 февраля, Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР - 28 февраля и 6 марта.