Не смотря на жалобы в суд, Порошенка всё-таки приведут в суд силой

Киевский апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов экс-президента Петра Порошенко на принудительный привод.

Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram.

"Пётр Алексеевич, не очень хорошие новости сразу из всех источников. Говорят, киевский апелляционный суд отказал Вам сегодня в обжаловании двух принудительных приводов. На всякий случай в полосатой одежде сразу по дому ходите, могут в любую минуту взять за гриву", - напсиал юрист.