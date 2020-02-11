Суркову на заявления об Украине ответил Аваков

В частности, Аваков назвал Суркова "закомплексованным стратегом".

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на заявления Владислава Суркова (бывшего помощника президента России Владимира Путина) о Донбассе и политике в отношении Украины. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter.