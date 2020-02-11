Суркову на заявления об Украине ответил Аваков

В частности, Аваков назвал Суркова "закомплексованным стратегом".
Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на заявления Владислава Суркова (бывшего помощника президента России Владимира Путина) о Донбассе и политике в отношении Украины. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter.
"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - отметил Аваков.