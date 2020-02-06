На слухи об отставке и встрече с Тигипко отреагировал Гончарук

По его словам, свою отставку он также не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

"Я сколько себя помню, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме, каждый день наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной лавочке… Никаких заявлений я не писал, с президентом не обсуждал", - заявил премьер.

При этом он добавил, что с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко он встречался, однако уточнил, что он провел беседы с многими людьми для усиления штата Кабинета министров.