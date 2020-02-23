Опорные базы для зараженных коронавирусом в Украине определил Минздрав

По словам Ляшко, определенные учреждения готовы принимать больных коронавирусом граждан и проводить реанимационные мероприятия.

В каждой области Украины определено по 2 опорные базы, которые будут принимать зараженных коронавирусом пациентов. Об этом во время брифинга в Кабмине заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В каждой области у нас определено по две опорные базы, которые будут принимать первые случаи. В каждой и этих опорных баз есть инфекционные боксы в инфекционных отделениях, есть аппараты искусственной вентиляции легких, есть кислородные концентраторы или централизованный подвод кислорода. То есть они готовы оказывать реанимационные мероприятия", - заявил он.