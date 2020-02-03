Парламент планирует отправить в отставку неадекватного министра

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев инициировал увольнение с должности министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины в среду, 26 февраля.

Напомним, ранее Малюська, который в декабре 2019 года получил премии за 3 месяца на общую сумму 190 400 гривен и зарплату за декабрь в 226 000 гривен, заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса, так как "в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания".