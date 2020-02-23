В Италии Украинка заразилась коронавирусом

Отмечается, что юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cremonaoggi.

РБК-Украина писало, что в Италии количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, возросло до 400 человек. Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерли), Эмилия-Романия (47 случаев, один умерший).

Кроме того, власти Италии закрыли на карантин десять городов в северном регионе Ломбардия.