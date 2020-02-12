Санкции против России может расширить ЕС

Источники издания сообщают, что переговоры по предлагаемым мерам начнутся уже на этой неделе.

ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, за преступления в киберпространстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

Этот шаг станет первым применением так называемого режима киберсанкций ЕС - набора инструментов, включающего запреты на поездки и замораживание активов, предназначенные для предотвращения кибератак.