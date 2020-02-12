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Политика Сегодня, 10:2320
Санкции против России может расширить ЕС
Источники издания сообщают, что переговоры по предлагаемым мерам начнутся уже на этой неделе.
ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, за преступления в киберпространстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.
Этот шаг станет первым применением так называемого режима киберсанкций ЕС - набора инструментов, включающего запреты на поездки и замораживание активов, предназначенные для предотвращения кибератак.
Отметим, в прошлом году Еврпарламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета ЕС и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини по противодействию пропаганде, в частности со стороны России.
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