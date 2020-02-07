Крым российским никогда не признают США

В заявлении говорится, что 27 февраля будет отмечаться шестая годовщина попытки России аннексировать Крымский полуостров Украины.

Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

"Крым - это Украина. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - отметил американский дипломат.

Помпео напоминает, что российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека на полуострове. В частности, в тюрьмы попали более 80 человек "за мирное противодействие оккупации".

"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму", - говорится в сообщении.

Помпео также добавил, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения минских соглашений и возвращения Крыма.