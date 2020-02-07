 

Крым российским никогда не признают США

Политика Сегодня, 13:4942
Крым российским никогда не признают США
В заявлении говорится, что 27 февраля будет отмечаться шестая годовщина попытки России аннексировать Крымский полуостров Украины.
Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.
"Крым - это Украина. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - отметил американский дипломат.
Помпео напоминает, что российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека на полуострове. В частности, в тюрьмы попали более 80 человек "за мирное противодействие оккупации".
"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму", - говорится в сообщении.
Помпео также добавил, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения минских соглашений и возвращения Крыма.
"Мир никогда не забудет неспровоцированное вторжение России в Украину. Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям", - отмечается в заявлении.
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