Заражение коронавирусом украинки в Италии Минздрав пока не подтверждает

Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет римской клиникой. Они сами еще не настаивают на окончательном результате и еще его переподтверждают.

В Италии ждут подтверждения заражения коронавирусом украинки. Об этом РБК-Украина сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Один из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждение коронавируса они ждут, есть положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим",- рассказала она.

По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритичном состоянии.

"Сейчас она (гражданка Украины, - ред.) находится в Неаполе. Ее состояние - не критическое. Родственники, которых она навестила - тоже на карантине", - добавила она.