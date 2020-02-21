 

Заражение коронавирусом украинки в Италии Минздрав пока не подтверждает

Политика Сегодня, 14:0844
Заражение коронавирусом украинки в Италии Минздрав пока не подтверждает
Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет римской клиникой. Они сами еще не настаивают на окончательном результате и еще его переподтверждают.
В Италии ждут подтверждения заражения коронавирусом украинки. Об этом РБК-Украина сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Один из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждение коронавируса они ждут, есть положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим",- рассказала она.
По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритичном состоянии.
"Сейчас она (гражданка Украины, - ред.) находится в Неаполе. Ее состояние - не критическое. Родственники, которых она навестила - тоже на карантине", - добавила она.
Напомним, итальянские издания писали, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев.
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