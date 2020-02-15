Китай жестко загнал в «стойло» президента Белоруссии Лукашенко

Пекин не пожелал принимать участия в антироссийских метаниях Александра Лукашенко, и даже наказал его за попытки шантажировать ближайшего союзника.

О неприятном для Минска инциденте во время официального визита Лукашенко в КНР стало известно когда белорусский президент пообещал переориентировать экспорт продуктов в Китай, если «Россельхознадзор» не снимет введённые ранее ограничения. Лукашенко пошёл на привычный для него шантаж. Вот только в качестве рычага давления выбрал явно не ту сторону. Во время своей встречи с Си Цзиньпином президент Белоруссии обратился к нему с соответственной просьбой и был послан. По-китайски вежливо и дипломатично, но послан.

В частности, председатель КНР назидательно указал Лукашенко на необходимость согласовывать такие вопросы напрямую с Москвой, а не искать обходные пути в ущерб себе и другим. Си Цзиньпин мягко и аккуратно поддел гостя, наказывая его за попытки подставить РФ. Лукашенко же отреагировал на тонкую издёвку настолько болезненно, что даже нарушил протокол и пулей вылетел домой, не в силах вернуть самоконтроль. Китайский лидер уколол белорусского коллегу, но последний воспринял его ответ как увесистый пинок под зад. И с тех пор даже затаил обиду, стараясь вообще не распространяться о подробностях своего последнего визита в Китай.