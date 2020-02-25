На Украине возбудили уголовное дело против Байдена

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное производство по факту возможного давления экс-вице-президента США Джозефа Байдена на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«ГБР внесло в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — прим. «Ленты.ру») сведения о совершении уголовного правонарушения», — заявил адвокат Шокина Александр Телешецкий.

Он рассказал, что уголовное дело открыто на основании соответствующего заявления бывшего генпрокурора, которое суд обязал зарегистрировать.

Ранее Шокин заявил, что подозревает Байдена в причастности к покушению на него в сентябре 2019 года, когда бывшего генпрокурора отравили ртутью. Он также рассказал, что под давлением США был вынужден прекратить расследование о незаконной деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов.