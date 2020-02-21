 

Россия выплатила за Украину $16 млрд. долгов внешним кредиторам - Путин

Политика Сегодня, 16:4553
Россия выплатила за Украину $16 млрд. долгов внешним кредиторам - Путин
Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Он отметил, что тот факт, что Россия является правопреемницей СССР, очевиден, передает ТАСС.
«И все согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», – сказал Путин.
По его словам, «весь мир был очень счастлив», что Россия взяла обязательства по долгам в обмен на активы бывшего СССР за рубежом на себя.
«Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», – обратил внимание президент.
Глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров на встрече предложил записать в Конституции, что Российская Федерация является наследницей и Российской империи, и СССР. Как отметил Шахназаров, «было бы правильно как-то связать всю» историю страны «в нечто единое».
Путин в ответ заметил, что на этом можно сделать акцент, однако подчеркнул, что аналогичную идею, но в более тонкой формулировке, выдвинул и гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Но в целом вы правы, надо просто еще раз проанализировать текст, посмотреть», – сказал президент.
«Правопреемственность и связанность каждого исторического этапа – это очень важная вещь», – заключил президент, отметив, что нужно будет еще раз посмотреть на предложения о соответствующих поправках.
Напомним, дискуссию о правопреемственности России недавно актуализировал судья Конституционного суда Константин Арановский, который назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Россия не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. В Кремле с ним не согласились.
Отметим, что Россия выплачивала советские долги даже по сути несуществующему государству – Социалистической Федеративной Республике Югославия.
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Теги: news, новости, Украина, Путин, Россия, долги, 7dniv, 7dnivinfo, СССР  
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