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Политика Сегодня, 16:50226
Министр образования Новосад заявила, что уволят 70000 учителей-пенсионеров чтобы открыть путь молодым
По Закону "О среднем образовании", который приняли в январе этого года, всех учителей-пенсионеров с 1 июля переведут на срочные контракты сроком на один год. 
Профсоюз работников образования и науки заявил, что "реализация таких нововведений приведет к одновременному освобождение до 1 июля 2020 более 70000 учителей".
 Руководительница Министерства образования и науки Анна Новосад в интервью сообщила, что массово будут стараться не увольнять.
 "Предполагается перевод на однолетний срочный контракт. Но это не значит, что мы говорим о массовом увольнении.", - пояснила Новосад.
 По ее словам, директор заведения будет определять, продолжать после этого года контракт или нет.
 А если учитель-пенсионер качественно выполняет работу, то его контракт можно и продолжить.
 Это также возможность для директоров открывать путь молодым учителям, объясняет Новосад.
 На вопрос "Если этот человек плохо преподает, но имеет связи с директором, то ничего меняться не будет?", Министр ответила так:
 "Это полномочие, которое принадлежит к правам директора определять, с кем он или она продлевает контракт.
 Но поскольку директора также переводятся на контракт, они должны быть естественно заинтересованы в том, чтобы у них были профессиональные учителя ".
 По ее словам, МОН с помощью закона пыталось ввести максимум инструментов, которые естественно мотивируют всех участников образовательного процесса работать на результат.
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Теги: news, новости, Украина, Образование, увольнение, 7dniv, 7dnivinfo  
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