Министр образования Новосад заявила, что уволят 70000 учителей-пенсионеров чтобы открыть путь молодым

По Закону "О среднем образовании", который приняли в январе этого года, всех учителей-пенсионеров с 1 июля переведут на срочные контракты сроком на один год.

Профсоюз работников образования и науки заявил, что "реализация таких нововведений приведет к одновременному освобождение до 1 июля 2020 более 70000 учителей".

Руководительница Министерства образования и науки Анна Новосад в интервью сообщила, что массово будут стараться не увольнять.

"Предполагается перевод на однолетний срочный контракт. Но это не значит, что мы говорим о массовом увольнении.", - пояснила Новосад.

По ее словам, директор заведения будет определять, продолжать после этого года контракт или нет.

А если учитель-пенсионер качественно выполняет работу, то его контракт можно и продолжить.

Это также возможность для директоров открывать путь молодым учителям, объясняет Новосад.

На вопрос "Если этот человек плохо преподает, но имеет связи с директором, то ничего меняться не будет?", Министр ответила так:

"Это полномочие, которое принадлежит к правам директора определять, с кем он или она продлевает контракт.

Но поскольку директора также переводятся на контракт, они должны быть естественно заинтересованы в том, чтобы у них были профессиональные учителя ".