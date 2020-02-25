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Политика Сегодня, 17:08471
После Тани Черновол правоохранители решили посадить Луценко
Даже опытные следователи в ужасе от аппетитов, алчности, жестокости и невероятной лжы главаря преступной банды Юрия Луценко.
Следователи открыто говорят, что за вышиванкой и гимном крылась ужасающая преступная банда, во главе которой стояла вся семья майданного прокурора Юрия Луценко.
Во главе иерархии стоял сам Юрий Луценко (уголовное поганяло «картавый»). Будучи генпрокурором он покрывал всю иерархию и давал приказы на репрессии и убийства неугодных правоохранителей.
Жена была смотрящей от президента Петра Порошенко.
Брат Юрия Луценко Сергей Луценко был смотрящим за добычей бурштына и всем бизнесом в Ровенской области.
Все в Ровно знают, что смотрящий за областью был именно Сергей Луценко (уголовное поганяло «старшый»).
Жена Юрия Луценко (уголовное поганяло «матка») отвечала за принятия нужных законов и зачисткой конкурентов бурштыновой мафии и вырубкой лесов.
Ужасающим стал тот факт, что в преступную деятельность был вовлечен и сын Юрия Луценко Александр Луценко (уголовное поганяло «воин»).
Александ Луценко занимался вырубкой украинских лесов.
За 5 лет кровопролития в Украине, банда Луценко вывела из страны более 500 миллионов долларов, более 800 килограмм золота и драгоценных металов.
Грабили и пели гимн. Вот как следователи охарактеризовали этих ублюдков.
Сегодня вся страна узнала правду о сыне Луценко, которого «матка семьи» Ирина Луценко называла воином света и добра, воином АТО, героем майдана гидности Порошенко.
ГБР подозревает чиновников Житомирской таможни в пособничестве работникам Гослесагентства в хищении леса. После незаконной вырубки древесина отправлялась на экспорт. Главным фигурантом дела является сын экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко — Александр. 
Об этом заявили журналисты проекта «Наші гроші», ссылаясь на данные Единого госреестра судебных решений, в котором зафиксировано постановление Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.
Всего в деле фигурирует 11 частных предприятий, которые совершали закупку леса и древесного угля у ФОП. Сообщается, что лес вывозился незаконно, под видом сырья. Таким образом функционеры схемы избежали продажи древесины через аукцион.
В свою очередь пограничники региона не проводили надлежащего осмотра вывозимого сырья. Таким образом, при наличии сфальсифицированных данных о происхождении леса, фигуранты получили в областном управлении лесхоза сертификаты, которые позволили отправить древесину на экспорт. 
Согласно постановлениям суда, следователи ГБР получили доступ к документам Киевской таможни Гостаможслужбы и Житомирского областного УЛОХ (управление лесо-охотничьих хозяйств — Ред.). Начальник этого управления Андрей Куринский (родственник Луценко) в сентябре 2019 года был уволен по соглашению сторон.
ГБР установила, что к упомянутой схеме могут быть причастны ООО «Тимбертрейд», ООО «Гринвол», ООО «СИД Форест», ООО «Евросантехсервис», ООО «БДК Сервис», ООО «Эль Мелина», ООО «Адманс», ООО «Евро пак трейд «, ООО «Вуд экспорт юа», ООО «Вордтрейдюа» и ООО «Нор тун».
Стоит отметить, что основателем фирмы «Нор тун» является другая компания «Грин Вэй», которой владеет сын экс-генпрокурора Юрия Луценко Александр. По данным журналистов, компания Луценко-младшего экспортировала пиломатериалов почти на $180,5 миллионов.
Отметим, что Юрий Луценко (картавый) и Ирина Луценко (матка) сбежали в Лондон, где приобрели хоромы в элитном районе Лондона.
Лондон стал основным пристанищем майданных оборотней, которые использовали кровь невинных украинцев как прикрытие своих преступлений и разжигания еще большего кровопролития.
Всем членам банды грозит от 10 лет до пожизненного.
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Теги: news, новости, Украина, Луценко, 7dniv, 7dnivinfo  
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