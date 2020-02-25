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Политика Сегодня, 17:26176
Трёхсторонняя контактная группа обсудила особый статус ОРДО и ОРЛО а также имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске 26 февраля 2020 г. сделала следующее заявление…
«Прекращение огня является ключевым положением Минских соглашений. Поэтому события последних дней не могут не тревожить.
На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещённого Минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо.
Ссылаясь на заявления ТКГ от 17 июля и 18 декабря 2019 г., я ещё раз обращаюсь к сторонам с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня.
Наряду с общей ситуацией безопасности в зоне конфликта, в центре внимания Рабочей группы по безопасности сегодня были вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу, однако он ещё требует доработки.
Также были затронуты вопросы противоминной деятельности. Напоминаю, что главной причиной гражданских жертв – а в этом году это 8 человек из 14-и – остаются мины.
Гуманитарная рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с обменом удерживаемыми, обеспечением эффективного поиска пропавших без вести и возможностями открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).
Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также имплементацией «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство».
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Теги: news, новости, Украина, ОБСЕ, 7dniv, 7dnivinfo  
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