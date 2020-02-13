Решение СНБО об оборонном заказе на три года ввел в действие Зеленский

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 27 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об оборонном заказе на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу №59/2020, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы".