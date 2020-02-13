 

Решение СНБО об оборонном заказе на три года ввел в действие Зеленский

Политика Сегодня, 19:4250
Решение СНБО об оборонном заказе на три года ввел в действие Зеленский
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 27 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об оборонном заказе на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно указу №59/2020, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы".
При этом отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.
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