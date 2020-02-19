Главу Бердянского морского порта отстранил ВАКС

Сообщается, что согласно решению ВАКС начальник АМПУ в Бердянске отстранен от должности до 26 апреля 2020 года.

Высший антикоррупционный суд отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала "Администрации морских портов Украины" за злоупотребление служебным положением, причинившим ущерб в размере около 2,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Начальник Бердянского филиала совместно с заместителем начальника и инженером Бердянского филиала ГП АМПУ, а также экс-начальник коммерческой компании организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически незаданный оборудования. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - сообщили в САП.