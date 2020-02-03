Турция ввела военное положение в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и гибелью в результате обстрела 29 турецких военнослужащих правительственными войсками Сирии.

Сообщается, что после инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с министрами. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Представитель президента Ибрагим Калын также провел телефонный разговор с помощником главы президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

В Турции временно заблокировали социальные сети, включая Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Также Анкара откроет границы в Европу для сирийских беженцев, которые массово направляются в Евросоюз.