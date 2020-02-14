«Слава Украине!» опять возвращается в армию

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - отмечается в пояснительной записке.

Напомним, ранее Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины".