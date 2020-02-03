Для сирийских беженцев Турция открыла границы в Европу

Один из турецких чиновников на условиях анонимности рассказал журналистам, что Турции становится все труднее сдерживать беженцев из Сирии, число которых растет. На сегодня страна принимает около 3,7 миллионов сирийских беженцев и заявляет, что больше не может справиться.

После атаки сирийских правительственных войск в провинции Идлиб по турецкой армии, которая потеряла 33 солдат, Турция решила не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.

В 2016 году Анкара и Европейский союз достигли соглашения, согласно которому Европа выделила миллиарды евро помощи в обмен на закрытие Турцией границ для мигрантов.