Сейчас не рассматривается эвакуация украинцев из Италии

Посол уточнил, что такой сценарий пока не рассматривается по двум причинам. Одна из них - открытое воздушное пространство и другое транспортное сообщение.

Эвакуировать украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом, на сегодня не планируется. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол в Италийской республике Евгений Перелыгин в эфире программы "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

"Сегодня из Италии летают около 50 рейсов в неделю. Любой гражданин Украины, который считает, что должен вернуться, может воспользоваться самолетом или сотней автобусных маршрутов. Транспортное сообщение между Италией и любой страной существует. Нет никаких предостережений относительно поездки или перелета из Италии, в том числе в Украину", - заявил Перелыгин.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эвакуация украинцев из Италии будет осуществлена в случае необходимости.