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Политика Сегодня, 12:0246
Более 20 турецких солдат погибли в сирийском Идлибе
По словам губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана, еще несколько человек получили серьезные ранения вследствие атаки.
В сирийском городе Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких солдата в результате авиаудара сирийскими "режимными силами". Об этом передает BBC.
Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.
Президент Турции хочет, чтобы сирийские силы отступили с позиций, где Турция установила военные наблюдательные посты. Он угрожал напасть на сирийские правительственные силы, если они не остановят свое продвижение.
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