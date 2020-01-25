Более 20 турецких солдат погибли в сирийском Идлибе

По словам губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана, еще несколько человек получили серьезные ранения вследствие атаки.

В сирийском городе Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких солдата в результате авиаудара сирийскими "режимными силами". Об этом передает BBC.

Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.