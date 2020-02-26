Быстрые тесты на выявление коронавируса получит Украина

Ляшко отметил, что быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 марта Минздрав ожидает получить быстрые тесты на выявление коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"10 числа мы ожидаем в наших лабораториях быстрые тесты на коронавирус. Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий", - сказал он.

Замминистра рассказал, что у постели больного отбирается биологический материал и за 15-20 минут можно исключить или установить диагноз.