По делу о схеме с угнанными элитными авто арестовали сына экс-главы КСУ

Сообщается, что суд взял под стражу шестерых человек, которые подозреваются в угоне авто на территории стран Евросоюза.

Также суд определил организатору размер залога в 17 млн ​​гривен, а членам группы на общую сумму 15,7 млн гривен.

Сына экс-главы Конституционного суда Украины Андрея Стрижака-младшего на суде по делу о схеме с угнанными элитными авто взяли под стражу с залогом 17 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и источник в правоохранительных органах.