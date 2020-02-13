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Политика Сегодня, 14:1085
По делу о схеме с угнанными элитными авто арестовали сына экс-главы КСУ
Сообщается, что суд взял под стражу шестерых человек, которые подозреваются в угоне авто на территории стран Евросоюза.
Также суд определил организатору размер залога в 17 млн ​​гривен, а членам группы на общую сумму 15,7 млн гривен.
Сына экс-главы Конституционного суда Украины Андрея Стрижака-младшего на суде по делу о схеме с угнанными элитными авто взяли под стражу с залогом 17 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и источник в правоохранительных органах.
Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтверждает, что организатором является Андрей Стрижак-младший.
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