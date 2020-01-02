Турция против России и Сирии: все подробности эскалации в Идлибе

С 27 февраля в сирийской провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции резко обострилась ситуация.

РБК-Украина следит за эскалацией конфликта Турции против Сирии, которую поддерживает российская сторона.

Эрдоган и Путин усилят коммуникацию из-за эскалации в Идлибе

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России. Стороны договорились усилить коммуникацию, поскольку в Сирии присутствуют российские военные, которые поддерживают армию Асада.

Турция выступила с обвинениями в адрес России

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие войска попали под удар, несмотря на то, что об их расположении знала российская сторона. По его словам, сирийская армия бомбила даже медицинские военные автомобили.

Анкара поразила более 200 объектов

Минобороны Турции выступило с заявлением, что ответный удар накрыл более 200 сирийских объектов, в результате чего уничтожены 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22.

Украина, Евросоюз и ООН отреагировали на обострение в Идлибе

МИД Украины уже выразил обеспокоенность эскалацией в Идлибе и осудил действия режима Башара Асада. Кроме того, Киев раскритиковал действия России, которая оказывает всяческую поддержку армии Асада.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что эскалация в Идлибе угрожает открытой международной военной конфронтацией. ООН также призвала немедленно прекратить эскалацию.

Совет НАТО собирается на экстренное заседание

В пятницу, 28 февраля, по запросу Турции соберется заседание Совета НАТО. Отметим, согласно договору о членстве в НАТО, любой союзник может запросить консультации в условиях угрозы его территориальной целостности.

На фоне эскалации Турция открыла границу с ЕС для беженцев

В условиях обострения в Идлибе Анкара решила больше не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз. На сегодня в стране около 3,7 млн беженцев из Сирии.

Анкара всю ночь бомбила сирийские позиции

В ответ на атаку армии Асада президент Турции Реджеп Эрдоган провел экстренное заседание, по итогам которого объявлено о готовности ввести военное положение. Кроме того, турецкая армия всю ночь бомбила штабы, склады и позиции сирийских бойцов. Данные о потерях разнятся - Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявляет о 16 погибших, Турция - о 309 нейтрализованных противников.

Турция понесла тяжелые потери в Идлибе

Вечером 27 февраля сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по колонне армии Турции. По последним данным, в результате удара погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.