Право Кабмина ограничивать льготы ветеранам отменил КСУ

В частности, КСУ признал неконституционным ограничение льгот ветеранам, которое прописано в Бюджетном кодексе. Кабинет министров ограничивал порядок назначения льгот и их размеры, исходя из финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов, а также бюджетов фондов социального страхования.

Конституционный суд Украины признал неконституционным право Кабинета министров ограничивать льготы ветеранам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение КСУ.

Данными положениями предусмотрены льготы участникам боевых действий, участникам войны, лицам с инвалидностью вследствие войны и т. д. КСУ пришел к выводу, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от социальной защиты ветеранов, которые уже выполнили свой долг. Кроме того, невыполнение социальных обязательств подрывает доверие к государству.