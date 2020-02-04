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Политика Сегодня, 19:5562
Общественные обсуждения изменений в Конституцию по децентрализации начались в Украине
Обсуждения будут проходить до 6 марта.
В разных регионах Украины с пятницы, 28 февраля, начались общественные обсуждения законопроекта об изменениях в Конституцию Украины по поводу децентрализации. Об этом пресс-служба фракции "Слуга народа" написала в Facebook.
"Власть начинает обсуждение закона о децентрализации в регионах. С 28 февраля по 6 марта в разных регионах Украины состоится цикл общественных обсуждений изменений в Конституцию относительно децентрализации", - информируют в СН.
Указано, что обсуждение состоятся в восьми макрорегионах Украины: Херсоне, Харькове, Виннице, Львове, Киеве, Днепре, Черновцах и Краматорске. В них примут участие местные общественные и профильные организации, представители самоуправления, народные депутаты по мажоритарным округам и областные СМИ.
"Также на встречах будут присутствовать участники из соседних областей. В итоге это позволит привлечь к обсуждениям все области Украины", - указано в сообщении.
В СН добавили, что совместные наработки обсудят в Киеве после завершения регионального тура. В конце должен быть сформирован согласованный со всеми сторонами текст изменений в Конституцию.
Напомним, ранее в Раде анонсировали презентацию плана публичных обсуждений изменений в Конституцию Украины по поводу децентрализации власти.
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