Внеочередное заседание Верховной рады созвал президент

Как сообщается, заседание состоится в среду, 4 марта, в 16:00.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

"В соответствии с распоряжением главы Верховной рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.