Проект о возможности отменять законы на референдуме внесут в Раду

Кроме того, первый замглавы ВР анонсировал, что в документе предложат вынесение на референдум вопроса об отставке того или иного украинского чиновника.

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал внесение в парламент законопроекта, который будет предусматривать возможность отмены законов Украины на референдуме. Об этом Стефанчук рассказал в эфире "Радио НВ".