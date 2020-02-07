Проект о возможности отменять законы на референдуме внесут в Раду

Кроме того, первый замглавы ВР анонсировал, что в документе предложат вынесение на референдум вопроса об отставке того или иного украинского чиновника.
Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал внесение в парламент законопроекта, который будет предусматривать возможность отмены законов Украины на референдуме. Об этом Стефанчук рассказал в эфире "Радио НВ".
"Мы формируем вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме (как первом законе из ряда законов о народовластии). Там будут и другие законопроекты, такие как возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины", - рассказал Стефанчук.