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Политика Сегодня, 19:5983
Проект о возможности отменять законы на референдуме внесут в Раду
Кроме того, первый замглавы ВР анонсировал, что в документе предложат вынесение на референдум вопроса об отставке того или иного украинского чиновника.
Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал внесение в парламент законопроекта, который будет предусматривать возможность отмены законов Украины на референдуме. Об этом Стефанчук рассказал в эфире "Радио НВ".
"Мы формируем вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме (как первом законе из ряда законов о народовластии). Там будут и другие законопроекты, такие как возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины", - рассказал Стефанчук.
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