Обнародование решений об изменениях в правительстве анонсировал Стефанчук

По его словам, у президента сейчас есть несколько рабочих вариантов относительно кадровых изменений в Кабмине.

Проекты решений относительно кадровых изменений в правительстве будут обнародованы в ближайшее время. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук во время эфира программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

"У президента нет своих или чужих, есть люди которые выполняют его программу, есть люди которые не справляются... Я не исключаю, что на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов есть несколько, они обсуждаются", - заявил Стефанчук.

"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются. Сейчас мы в процессе консультаций, в процессе общения. В ближайшее время вы получите проекты решений, которые будут приняты по результатам этого обсуждения", - отметил он.