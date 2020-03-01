Горячую линию для субъектов декларирования открыло НАПК

Отмечается, что 2 марта в агентстве начала работать многоканальная "горячая линия", по которой предоставляются ответы на вопросы по заполнению деклараций и работы с их реестром деклараций.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыли многоканальную горячую линию для субъектов декларирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАПК.

Субъекты декларирования могут получить консультацию от специалистов НАПК от понедельника до пятницы - с 8:00 до 18:00 без перерыва.

В НАПК подчеркнули, что сервис предоставления консультаций работает круглосуточно - в автоматическом режиме можно получить ответы на самые распространенные вопросы, которые возникли у субъектов декларирования с начала кампании подачи ежегодных деклараций.

Кроме этого, на официальном сайте НАПК для субъектов декларирования предусмотрена возможность подать свой вопрос в электронной форме или по адресу: [email protected]