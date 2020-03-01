 

Горячую линию для субъектов декларирования открыло НАПК

Политика Сегодня, 09:5430
Горячую линию для субъектов декларирования открыло НАПК
Отмечается, что 2 марта в агентстве начала работать многоканальная "горячая линия", по которой предоставляются ответы на вопросы по заполнению деклараций и работы с их реестром деклараций.
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыли многоканальную горячую линию для субъектов декларирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАПК.
Субъекты декларирования могут получить консультацию от специалистов НАПК от понедельника до пятницы - с 8:00 до 18:00 без перерыва.
В НАПК подчеркнули, что сервис предоставления консультаций работает круглосуточно - в автоматическом режиме можно получить ответы на самые распространенные вопросы, которые возникли у субъектов декларирования с начала кампании подачи ежегодных деклараций.
Кроме этого, на официальном сайте НАПК для субъектов декларирования предусмотрена возможность подать свой вопрос в электронной форме или по адресу: [email protected]
В Нацагентстве также напоминают, что информация по заполнению деклараций на постоянной основе размещается в публичном Telegram-канале НАПК и на официальной странице в Facebook.
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