Кадровые изменения в правоохранительных органах, обсудит "Слуга Народа" на заседании фракции

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах.

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

Он предполагает, что эти изменения могут произойти уже в ближайшее время.

"Надо заслушать отчет (на внеочередном заседании Верховной Рады - ред.), надо сделать выводы. Возможно, эти изменения будут в ближайшее время. Возможно, будет возможность дать еще себя проявить руководителям правоохранительных органов", - отметил Корниенко.

По словам нардепа, по этому вопросу во фракции ведется дискуссия.

"Завтра будет заседание фракции. Думаю, что мы окончательно будем определяться завтра", - заключил Корниенко.