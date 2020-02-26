Ахметов всё-таки усадит в кресло Премьера своего человека

По словам одного из источников, назначение Шмыгаля возможно с "испытательным сроком", как это ранее было с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. При этом кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского на пост премьера больше не называют.

Главным кандидатом на пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Об этом сообщили несколько влиятельных источников в "Слуге народа".

Кроме того, собеседники утверждают, что в новом Кабмине могут остаться несколько действующих министров, в частности, Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков.

Не исключено, что должности смогут сохранить министр образования Анна Новосад и глава Минэкономики Тимофей Милованов. При этом от его ведомства планируют отделить министерство аграрной политики.

По информации, в "пакете" с министрами рассматривается смена главы Гостаможни и Генеральной прокуратуры.

При этом собеседники не исключают, что переговоры о новом составе Кабмина продолжатся в среду, 4 марта. После заседания фракции с президентом во вторник окончательное решение принято не будет.