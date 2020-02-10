Текст постановления о выражении недоверия Рябошапке появился в Раде

В Верховной раде Украины появился текст проекта постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В проекте авторы подчеркивают, что существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности.

"Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом", - указано в документе.

Отмечается, что предложение об отставке генпрокурора инициировано 158 нардепами.