Турчинов заявил, что США приказали ему сдать Крым России.

Один из лидеров Майдана, и.о.президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014, Александр Турчинов, прозванный также «Кровавым пастором», заявил, что США не только не предприняли никаких действий по предотвращению «российской агрессии» в Крыму в 2014 году, но и приказали руководству Украины не сопротивляться «захвату полуострова».

Об этом Турчинов заявил во время посещения американского города Портленд.

Напомним, Александр Турчинов после бегства Януковича был спикером Рады и фактически возглавлял украинское государство. По его словам, он обратился за помощью к тогдашнему президенту США Бараку Обаме, ссылаясь на подписанный во время распада СССР Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.