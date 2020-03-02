Как Рада будет голосовать за новый состав Кабмина, объяснили в "Слуге народа"

Во время сегодняшнего внеочередного заседания парламента при участии президента народные депутаты не будут голосовать отдельно за каждого нового руководителя в Кабинете министров.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, состоится пакетное голосование.

"Каждый депутат Верховной рады будет голосовать персонально. Это написано в Конституции. Правительство утверждается списком", - сообщил Корниенко.

Он также отметил, что внеочередное заседание парламента начнется в 16:00 без изменений в повестке дня.