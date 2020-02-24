О недоверии результатам международного расследования дела МН17 заявили у Путина

Песков отметил, что в Кремле будут анализировать решение суда по МН17.
"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - сказал Песков.
В Кремле заявили, что изначально не доверяли результатам проведенного без российского участия расследования по делу сбития самолета рейса МН17. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.
РБК-Украина писало, что у международной Совместной следственной группы есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17.
Ранее журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе Макс ван дер Верффом обнародовал данные нидерландской разведки о том, что самолет якобы не мог сбить российский "Бук". В Кремле считают расследование голландского журналиста о катастрофе рейса МН17 "свидетельством правоты России".