О недоверии результатам международного расследования дела МН17 заявили у Путина

Песков отметил, что в Кремле будут анализировать решение суда по МН17.

"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - сказал Песков.

В Кремле заявили, что изначально не доверяли результатам проведенного без российского участия расследования по делу сбития самолета рейса МН17. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

РБК-Украина писало, что у международной Совместной следственной группы есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17.