Постановление об отставке Гончарука внесли в Раду

На данный момент текст проекта отсутствует. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В Верховную раду внесли проект постановления №3158 "Об отставке премьер-министра Украины Гончарука А.В.". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Добавим, чуть позже текст проекта обнародовали на сайте ВР.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - указано в документе.

Напомним, комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 членов комитета, двое воздержались и никто не был против.

Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.



