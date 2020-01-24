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Политика Сегодня, 13:2561
Постановление об отставке Гончарука внесли в Раду
На данный момент текст проекта отсутствует. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.
В Верховную раду внесли проект постановления №3158 "Об отставке премьер-министра Украины Гончарука А.В.". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Добавим, чуть позже текст проекта обнародовали на сайте ВР.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - указано в документе.
Напомним, комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 членов комитета, двое воздержались и никто не был против.
Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.
 

Постановление об отставке Гончарука внесли в Раду
Постановление об отставке Гончарука внесли в Раду
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Теги: News, новости, Украина, Гочнарук, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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