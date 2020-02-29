Ратификацию соглашения с Литвой о сотрудничестве в трудовой миграции одобрил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции".
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
"Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, совершенного 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона", - указано в пояснительной записке к проекту закона.