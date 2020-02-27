Из-за коронавируса в Италии министр самоизолировался

Сообщается, что министр Патуанелли 25 февраля провел встречу с советником по вопросам экономического развития области Ломбардия Алессандро Маттинцоли. Позже у Маттинцоли было выявлено заражение коронавирусом. Анализы показали, что никто из коллег Маттинцоли не был инфицирован.

Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно самоизолировался из-за контакта с больным коронавирусом чиновником из Ломбардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero.