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Политика Сегодня, 19:58105
Пристайко, опозорившийся своим заявлением про 9 мая, стал как «чемодан без ручки». Теперь его хотят сделать вице-премьером без фактических полномочий.
Напомним, что ранее Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать 9 мая как День Победы. Это, по его мнению, день памяти и примирения, в который не нужны какие-то празднования. После такого заявления Президент Украины решил его убрать с должности. Сегодня парламент поддержал решение Зеленского и отправил в отставку Пристайко вместе с остальным Кабмином.
Однако новый премьер-галичанин Денис Шмыгаль подал кандидатуру Пристайко Вадима на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Теперь решение за Радой.
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