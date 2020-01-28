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Политика Сегодня, 20:3479
Парламент утвердил состав нового правительства
В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании, созванном президентом, утвердила список вице-премьеров и министров Кабмина под началом нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. За это решение проголосовали 277 нардепов.
Результаты голосования по фракциям таковы: "Слуга народа" - 228 депутатов, группа "За будущее" - 18, "Довира" - 17. Среди внефракционных парламентариев проголосовали 14 человек.
Утверждены следующие вице-премьеры и министры:
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко.
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников.
Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов.
Министр внутренних дел – Арсен Аваков.
Министр финансов – Игорь Уманский.
Министр инфраструктуры – Владислав Криклий. 
Министр здравоохранения – Илья Емец. 
Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт.
Министр социальной политики – Марина Лазебная.
Министр по делам ветеранов – Сергей Бесараб.
Министр юстиции – Денис Малюська.
Министр Кабинета министров – Олег Немчинов
Как сообщалось, сошли с дистанции Роман Жуковский (претендовавший на пост министра экономики), Тимофей Милованов (министерство АПК) и Олег Корестелев (вице-премьер по промышленности). В списке нет также министра энергетики и министра культуры. 
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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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