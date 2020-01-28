Парламент утвердил состав нового правительства

В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании, созванном президентом, утвердила список вице-премьеров и министров Кабмина под началом нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. За это решение проголосовали 277 нардепов.

Результаты голосования по фракциям таковы: "Слуга народа" - 228 депутатов, группа "За будущее" - 18, "Довира" - 17. Среди внефракционных парламентариев проголосовали 14 человек.

Утверждены следующие вице-премьеры и министры:

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников.

Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов.

Министр внутренних дел – Арсен Аваков.

Министр финансов – Игорь Уманский.

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.

Министр здравоохранения – Илья Емец.

Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт.

Министр социальной политики – Марина Лазебная.

Министр по делам ветеранов – Сергей Бесараб.

Министр юстиции – Денис Малюська.

Министр Кабинета министров – Олег Немчинов